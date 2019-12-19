Фильм о жертвах сталинизма стал лауреатом кинофестиваля "Сталкер"

Лауреатом документальной программы фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» стала картина «Каляевская, 5», сообщает Гильдия неигрового кино.

Фильм режиссера Марии Сорокиной рассказывает историю первого кооперативного дома в Москве, более 80 жителей которого стали жертвами сталинских репрессий. Большая часть из них были расстреляны.

Автор идеи фильма — давний житель этого дома на улице Каляевской, чья семья переехала туда в 1939 году, после того, как прежний жилец квартиры был репрессирован НКВД.

Мужчина потратил более 20 лет, чтобы что-то узнать о бывших обитателях этого дома из числа политзаключенных. Его «детективные» расследования легли в основу картины вместе с интервью родственников диссидентов.

Международный фестиваль «Сталкер» проводится в Москве ежегодно в декабре с 1995 года.