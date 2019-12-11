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Песков уверен, что Путин не станет смотреть сериал "Слуга народа" Зеленского

Культура и ТВ
16:01, 11 декабря 2019

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о премьере на телеканале ТНТ сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли, что каналу не нужно для этого разрешение из Кремля, передает РБК.

«ТНТ — это частный канал, никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно», — заявил Песков, с уверенностью подчеркнув, что Путин «Слугу народа» смотреть не будет, потому что у него на это нет времени на это.

Ранее права на сериал уже купил «Яндекс».

По сюжету «Слуги народа» президентом Украины становится учитель истории Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский. Картина также была снята его «Студией Квартал-95». В сериале (по аналогии с которым позже была названа созданная Зеленским партия, набравшая затем большинство в Верховной раде) в юмористической форме поднимаются многочисленные социальные и политические проблемы страны, среди которых значительная роль отведена обсуждению коррупции. 

Теги: Украина, Путин, Песков

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