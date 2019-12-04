Рабочие приступили к демонтажу здания киноцентра "Соловей" на Красной Пресне

В среду, 4 декабря, в центре столицы начался снос киноцентра «Соловей», против которого выступали местные жители.

Как передает агентство городских новостей «Москва», демонтаж конструкций кинотеатра осуществляют рабочие с использованием специальной техники.

«Здание кинотеатра огорожено, работает техника, начался демонтаж здания кинотеатра», — передает корреспондент портала.

Напомним, что после одного из последних сеансов в «Соловье» полицейскими была задержана зрительница, которая приковала себя наручниками к креслу и требовала, чтобы ее связали с мэром Москвы Сергеем Собяниным и руководством киноцентра.