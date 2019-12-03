Российский уличный художник обвинил крупный бренд одежды в плагиате

Российский уличный художник Илья Мозги нашел свою работу в дизайне новой коллекции польского бренда одежды Cropp, пишет портал It’s My City.

Илья Мозги обвинил компанию в нарушении интеллектуальных прав. Дизайнеры линейки одежды использовали надпись, которую граффитист нанес на бетонную плиту в рамках независимого фестиваля стрит-культуры «Карт-бланш». Вдоль молнии на одной из курток бренда нанесен принт с фразой: «Эта надпись сделана нелегально».

«Очень приятно, что за пределами нашей страны интересуются уличным искусством России, но когда на этом пытаются заработать деньги, используя работы художников без их ведома, картина сгущается серыми вонючими тучами», — заявил Илья Мозги в своем инстаблоге.