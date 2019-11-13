"Большая китайская энциклопедия" на русском языке: все самое интересное о Китае

В библиотеке иностранной литературы в Москве публике представили первое в истории электронное издание «Большой китайской энциклопедии» на русском языке. Энциклопедия на русском языке будет выпущена в пяти томах, каждый из которых посвящен определенной теме – истории, географии, литературе, философии и культуре. Все пять томов «Большой китайской энциклопедии» увидят свет уже в феврале-марте 2020 года. Уже сейчас на сайте российского издательства «Шанс» широкой публике доступна электронная версия энциклопедии: материал в ней аналогичен печатной версии, но выделен дополнительный подраздел, посвященный известным личностям Поднебесной. Напомним, что оригинальная «Большая китайская энциклопедия» состоит из десятков томов – например, в рамках третьего переиздания их планируется 80. На русском языке будет представлена выборка из этих томов, составленная китайскими издателями.

Присутствовавший на презентации директор издательства «Большой китайской энциклопедии» господин Лю Гохуэй сообщил, что энциклопедией смогут пользоваться не только образовательные учреждения – такие, как университеты, исследовательские институты и библиотеки, она также будет доступна и интересна простым читателям. Статьи будут тщательно выверены российскими научными редакторами и переводчиками. Уверен, энциклопедия станет востребованным проектом на российском книжном рынке, - отметил Лю Гохуэй.

Лю Гохуэй и Му Пин

- С помощью «Большой китайской энциклопедии» мы сможем узнать, как сегодня китайский народ оценивает свою историю; как в Китае в принципе подходят к составлению справочных изданий, поскольку это тоже уникальный опыт, в силу разницы традиций и культур отличающийся от российского; какой в Китае видят собственную культуру и как оценивают свой вклад в мировую культуру. В издание входит то, что страна считает самым важным – и мы сможем понять, что является приоритетом для наших соседей, - говорит Александра Смаракова, руководитель редакции, которая выпускает БКЭ в России.

Александра Смаракова

В рамах презентации также состоялись закрытые переговоры генеральных директоров «Иностранки», издательства «Шанс» и «Большая китайская энциклопедия». Стороны договорились о сотрудничестве в области книжного дела, возможную совместную работу с целью открытия Центра синологии в «Иностранке», а также проведение встреч с авторами и переводчиками.