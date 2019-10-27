Гран-при "Артдокфеста" получил фильм о жизни в провинции под Мурманском

Победителем фестиваля неигрового кинематографа «Артдокфест» стала картина режиссера Ксении Охапкиной «Бессмертный», сообщает «Новая газета».

Фильм повествует о жизни города Апатиты в Мурманской области, который зародился в 30-х годах прошлого века, когда там появился трудовой лагерь. «С тех пор жизнь горожан принципиально не поменялась: они проводят дни на том же предприятии, живут в однотипных домах, похожих на бараки, рано умирают, однако теперь делают это добровольно», — говорится в аннотации к фильму.

Ранее фильм «Бессмертие» уже получил высшую награду на кинофестивале в Карловых Варах и выдвигался в этом году Эстонией на премию «Оскар».

Фестиваль «Артдокфест» стартовал в Риге 21 октября. В этом году десять стран представляют на нем 21 картиру. Часть фильмов программы будут показаны в Москве и Петербурге в декабре.