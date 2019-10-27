В центре внимания
Фото: depositphotos
Каких работников в России уже сейчас заменяет искусственный интеллект
Собянин даст Богомолову полмиллиарда
Сайентолог на час: вход – от 500 рублей, выход – тоже не бесплатно

Новости дня

27 октября, воскресенье

[15:59]В 2021 году на увеличение конкурентоспособности вузов могут потратить 15 млрд
[15:31]В Казахстане женщина обнаружила на полу ТЦ фрагмент могильной плиты своего отца
[14:56]ФСБ задержала студента техникума, который планировал убить своих обидчиков
[14:29]В Чувашии мужчина более полугода преследует бывшую партнершу с ребенком
[13:57]В Каталонии радикальные сторонники независимости забросали полицейских камнями
[13:33]В Саратове девушка во время фотосета упала в лифтовую шахту недостроенного дома
[13:18]Российская фигуристка набрала рекордное количество баллов на турнире в Канаде
[12:20]Нестираный кардиган Курта Кобейна и пиджак Майкла Джексона ушли с молотка
[11:55]Белый дом анонсировал выступление Трампа после сообщений о ликвидации лидера ИГ
[11:30]Гран-при "Артдокфеста" получил фильм о жизни в провинции под Мурманском
[11:07]В Петербурге школьник жестоко расправился с матерью на глазах у брата-близнеца
[10:45]Тайфун "Хагибис" уничтожил и повредил 77 тысяч жилых домов в Японии
[10:19]Пропавшие в Сирии российские жены боевиков обратились к Путину и Москальковой

26 октября, суббота

[16:28]Гендиректор МИА "Россия сегодня" возглавил Союз виноградарей и виноделов России
[16:14]Губернатор Луганской области отправлен в отставку после четырех месяцев работы
[15:52]Сотрудники ФСБ допросили одного из сторонников шамана Александра Габышева
[15:30]Попавший в смертельное ДТП в Алтайском крае автобус принадлежит местным властям
[15:00]Минобороны обвинило Вашингтон в содействии контрабанде нефти из Сирии
[14:25]В Белоруссии приговорен к расстрелу убийца восьмимесячной девочки
[13:53]В Самаре учителей заставляют отказываться от Viber и WhatsApp в пользу "ТамТам"
[12:56]Прибывшую из Майами в аэропорт Шереметьево Марию Бутину встретил отец
[12:44]"Би-Би-Си" сообщила о пропаже в Сирии более сотни россиян
[11:58]Число фигурантов дела о найденных в Англии 39 трупах увеличилось до четырех
[11:08]Восемь человек погибли в Алтайском крае при ДТП с минивэном и микроавтобусом
[10:52]При взрыве бытового газа в Бурятии пострадал несовершеннолетний работник кафе

25 октября, пятница

[17:59]У женщины в Пермском крае изъяли из дома и гаража 4,5 тысячи литров спирта
[17:58]В Петербурге двоих граждан судят за садистскую расправу над кроликом при ребенке
[17:55]"ВКонтакте" запустит "умную" ленту для защиты от спойлеров к "Звездным войнам"
[17:54]Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов вошел в "команду недели" Лиги Европы УЕФА
[17:53]Google внедряет в поисковик технологию естественной обработки языка
[17:36]Марию Бутину направили в иммиграционный центр для депортации в Россию
[17:31]Самолет ВКС РФ совершил согласованный инспекционный полет над США
[17:23]Беларусь получит кредит от Пекина и отрицает уже согласованный кредит от Москвы
[17:22]В Коми 72-летнему инвалиду дали условный срок за призывы к экстремизму в соцсети
[17:21]В Волгоградской области мужчина убил сожителя бывшей жены из-за жалобы в опеку
[17:20]В РКН выяснили, что в песнях Егора Крида заключены "антиценности сатанизма"
[17:19]Жителя Воронежа оштрафовали на тысячу рублей за татуировку со свастикой
[17:05]В Петербурге пройдет проверка по видео с падением ребенка в люк
[16:41]Сотрудника коллекторского агентства уволили за хищение данных Сбербанка
[16:35]Российских политиков "превратили" в злодеев комиксов с помощью нейросети Bubble


Фото: Global Look Press
Самые распространенные схемы мошенников осенью-2019
Фото: Global Look Press
Врач-косметолог рассказала об опасностях перманентного макияжа
Фото: агентство «Москва»
Ваши права. Как лечиться в частной клинике по полису ОМС
Фото: Global Look Press
Четыре правила, чтобы еда в холодильнике оставалась свежей и вкусной
Фото: Global Look Press
Что делать, если трафик в смартфоне исчезает неизвестно куда
Фото: Global Look Press
Топ-5 комментариев к самым горячим новостям российских регионов
Фото: Global Look Press
Семь советов по экономии для молодых родителей
Станислав Лем
Сбывшиеся предсказания фантаста Станислава Лема
Памятник Светланы Хоркиной // фото в статье: Global Look Press
Шесть прижизненных памятников, установленных российским звездам
Фото: Global Look Press
Народная молва. Что обсуждали на региональных форумах на этой неделе

Гран-при "Артдокфеста" получил фильм о жизни в провинции под Мурманском

Культура и ТВ
11:30, 27 октября 2019

Победителем фестиваля неигрового кинематографа «Артдокфест» стала картина режиссера Ксении Охапкиной «Бессмертный», сообщает «Новая газета».

Фильм повествует о жизни города Апатиты в Мурманской области, который зародился в 30-х годах прошлого века, когда там появился трудовой лагерь. «С тех пор жизнь горожан принципиально не поменялась: они проводят дни на том же предприятии, живут в однотипных домах, похожих на бараки, рано умирают, однако теперь делают это добровольно», — говорится в аннотации к фильму.

Ранее фильм «Бессмертие» уже получил высшую награду на кинофестивале в Карловых Варах и выдвигался в этом году Эстонией на премию «Оскар».

Фестиваль «Артдокфест» стартовал в Риге 21 октября. В этом году десять стран представляют на нем 21 картиру. Часть фильмов программы будут показаны в Москве и Петербурге в декабре.

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Культура и ТВ

Гран-при "Артдокфеста" получил фильм о жизни в провинции под Мурманском

Читать далее >

Фото: Юрий Феклистов

Культура и ТВ

Фото с историей. Банька для Михалкова с Николаевым

Читать далее >

Культура и ТВ

История авангарда и книжная нора: открытие сезона в Еврейском музее и центре толерантности

Читать далее >

Политика
Представитель МИД: Чем дальше займётся Мария Бутина, нам уже известно
В Каталонии радикальные сторонники независимости забросали полицейских камнями
Белый дом анонсировал выступление Трампа после сообщений о ликвидации лидера ИГ
Губернатор Луганской области отправлен в отставку после четырех месяцев работы
Общество
В Кургане хотят завести дело на блогера, сравнившего губернатора с Гитлером
В 2021 году на увеличение конкурентоспособности вузов могут потратить 15 млрд
В Казахстане женщина обнаружила на полу ТЦ фрагмент могильной плиты своего отца
В Чувашии мужчина более полугода преследует бывшую партнершу с ребенком
Колумнисты
Шеин Олег

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Преодолеть наши факторы бедности при желании можно за полгода. Но его нет у тех, от кого зависят эти решения: они противоречат их интересам

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Практика показывает, что воровать есть причины и у тех, кто «уже наворовал»: если власть долго не сменяется, растут аппетиты

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В любой борьбе наступает момент, когда компромат уже не работает – одни в него все равно не верят, а другие и так определились


Культура и ТВ
История авангарда и книжная нора: открытие сезона в Еврейском музее и центре толерантности
Гран-при "Артдокфеста" получил фильм о жизни в провинции под Мурманском
Платное ТВ показало рекордный в этом году квартальный рост
На рекламу в кинотеатрах предложили выделять не более десяти минут
Шоу-бизнес
Марк Горонок сбежал из больницы ради работы в кино
Нестираный кардиган Курта Кобейна и пиджак Майкла Джексона ушли с молотка
"ВКонтакте" запустит "умную" ленту для защиты от спойлеров к "Звездным войнам"
В РКН выяснили, что в песнях Егора Крида заключены "антиценности сатанизма"

Здоровье
Забывающие оплачивать счета могут столкнуться с деменцией
Глобальная пандемия способна быстро заразить население России, подсчитали эксперты
Заболевания печени, вызванные ожирением, оказались связаны с генетикой
Солнечные лучи помогут увеличить число полезных бактерий
Туризм
Глава "Инфофлота" Андрей Михайловский: "Круиз для пенсионеров" – это миф из 60-х
Все на лыжню: швейцарские курорты подготовили спецпредложения для зимних туристов
Минтранс выделит авиакомпаниям ₽23 млрд компенсаций за подорожание керосина
От Северной Кореи до Мальдив: туристические приключения Татьяны Навки
Авто
Три новости для автолюбителей и ничего нового для "предпенсионных": обзор новостей
Водителей Москвы призвали "переобуть" авто из-за заморозков на следующей неделе
В АМПП объяснили, почему москвичка могла не знать о штрафах на полмиллиона
Продажи бензина в России рекордно упали из-за снижения потребительского спроса
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Россиянам могут разрешить продавать ипотечное жилье без проведения торгов
Мутко хочет направить на достройку проблемных домов еще 21 миллиард
Турчак предлагает придать онлайн-голосованиям по домоуправлению юридический вес
Свежий номер

Медведев и Чуйченко
"Адъютант Медведева" Чуйченко отправил дочь учиться в Лондон
Чемезов стал путинским героем // фото в статье: Global Look Press
Доходчивое оружие. Кому выгодны оборонные контракты "Ростеха"
Кадр: «Русское лото»
Кто набивает карманы за счет государственных лотерей
Фото: depositphotos
Хотели как лучше – кому? В Москве детей с различными патологиями собрали в один интернат
Фото: depositphotos
Земля устала от человека?
Антон Долин // фото: Александр Щербак / ТАСС
Антон Долин:
Думать, как не провиниться перед росгвардейцами, унизительно
Александр Габышев
Шаман Александр Габышев:
Мой отряд – вся честная Россия
Анатолий Белый // фото: Андрей Струнин
Анатолий Белый:
Мы вечно то в крови, то в рабстве
Тимур Шаов // фото: Global Look Press
Тимур Шаов:
Я ностальгирую не по Советскому Союзу, а по детству
фото в материале: Андрей Струнин / "Собеседник"
Генри Резник:
Политика задавила право


"Мы работаем на оборону": цену русского летающего автомобиля держат в тайне
Анна Щербакова // фото: Global Look Press
Российские чемпионки фигурного катания обменивают образование на медали?
Экспертиза на наличие алгоколя в крови погибшего ребенка // кадр: YouTube
Эксперт о деле нового "пьяного мальчика": Будут жонглировать документами
фото: Александра Мудрац / ТАСС, depositphotos
Порно вместо Норкина, или Самые честные 15 минут в истории НТВ
Бузова и Батрутдинов на шоу // фото: ТНТ
Шоу "План Б": ТНТ некого показывать, кроме Бузовой?

Леонид Рошаль // фото: Наталья Логинова
Спасать детей – его профессия. "Беспокойный" Леонид Рошаль
кадр из фильма "Картина"
Фильм о Наталье Поклонской стал "лучшей комедией" в США
фото: Global Look Press
Свидетели гола. Зачем на стадионах молельные комнаты?
Zou Zheng / Global Look Press
Ученые не доказали, что игромания — опасное психическое расстройство
фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Как откладывают на пенсию и сколько получают в старости американцы
^