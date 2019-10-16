Twitter не будет удалять оскорбительные сообщения политиков и чиновников

Twitter сообщил новые правила по отношению к оскорбительным заявлениям политиков и чиновников в социальной сети, передает «Медуза».

Оскорбительные сообщения, как правило, удаляются, но согласно нововведениям этого можно избежать при условии выполнения трех правил: аккаунт пользователя должен быть верифицированным, у него должно быть не менее 100 тысяч подписчиков, а также аккаунт должен принадлежать действующему или потенциальному представителю исполнительного или законодательного органа.

Носящие оскорбительный характер твиты в подобных аккаунтах будут сопровождаться специальным предупреждением, кроме того, их нельзя будет «лайкнуть», ответить на них либо просто ретвитнуть, а только ретвитнуть с комментарием.

Ранее социальную сеть критиковали за бездействие относительно оскорбительных и призывающих к насилию твиттов президента США Дональда Трампа. Представители сервиса комментировали, что не удаляют их из-за внутренних правил компании, которые не позволяют удалять «информационно значимые» сообщения.