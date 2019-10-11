В “Улице Сезам” появится героиня, говорящая о наркозависимости своей матери

В детской телепередаче «Улица Сезам» подготовлены несколько серий, в которых одна из героинь расскажет о борьбе своей мамы с наркозависимостью, передает CNN.

Персонажу по имени Карли шесть лет, она появилась в «Улице Сезам» в роли девочки из приемной семьи. Героиня рассказывает, что ее родная мать испытывала некоторые трудности в связи со своей зависимостью. «Моя мама нуждается в помощи, чтобы научиться лучше заботиться о себе. Поэтому она разговаривает с людьми с той же проблемой», — рассказывает героиня в одном из выпусков телепередачи. По сюжету в настоящее время ее мама находится на лечении.

В анонсе студии Sesame Workshop сообщается, что около 5,7 миллиона детей в возрасте до 11 лет в США проживают в семьях с родителями, имеющими ту или иную химическую зависимость.

В передаче появится и реальная десятилетняя девочка, которая расскажет Карли про свой опыт проживания с родителями, у которых имелась наркотическая зависимость. «Я горжусь мамой и папой за то, что они обратились за помощью и больше не употребляют наркотики и алкоголь», — заявляет участница программы.