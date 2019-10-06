Покрас Лампас воссоздал "Супрематический крест" в Екатеринбурге по новому эскизу

Художник-каллиграф Покрас Лампас восстановил свой «Супрематический крест» на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на координатора фестиваля уличного искусства «Стенограффия» Анну Клец, работа на площади велась всю ночь, а утром художник покинул город.

«Восстановили каллиграфию, и мы еще реставрировали поврежденные участки, которые выгорели либо облупилась краска», – рассказала Клец.

Работа выполнена в соответствии с заявленным отредактированным эскизом и представляет из себя три оторванных друг от друга прямоугольника. Таким образом, ось не пересекается с поперечной фигурой. Это сделано для того, чтобы рисунок меньше соотносился с религиозным символом.

Ранее Покрас Лампас заявлял, что заменит «Супрематический крест» изображением полицейской дубинки, так как это, по его словам, «очень актуальный символ» в связи с последними событиями.

Изначальную версию «Супрематического креста», поврежденного в июле местными коммунальщиками во время дорожных строительных работ, резко осудили православные активисты, в связи с чем было принято решение изменить рисунок.