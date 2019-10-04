Disney и Sony Pictures решат судьбу двух конкурирующих кинофорумов в России

Организаторы «Российского кинорынка» обвинили в «диверсии» проводящийся в то же время форум «Российский кинобизнес».

Как передает газета «Ведомости», в 2019 году представителям киноиндустрии предстоит разрешить спор между двумя конкурирующими форумами — «Российским кинорынком» и «Российским кинобизнесом». Издание подчеркивает, что организаторы обоих мероприятий расскажут кинотеатрам, какие фильмы будут предложены зрителям в ближайшие полгода. При этом форумы будут проводиться одновременно — в начале декабря, но в разных местах — в Москве и Санкт-Петербурге.

Московский «Кинорынок» работает уже 25 лет, в то время как «Кинобизнес» был учрежден лишь в текущем году. «Ведомости» уточняют, что новое мероприятие организовала соучредитель и бывший программный директор «Российского кинорынка» Екатерина Бородачева, которая покинула компанию 9 сентября, обвинив бывшее начальство в отсутствии развития и недостаточном объеме инвестиций.

При этом дирекция «Кинорынка» 3 октября распространила отрытое письмо, где обвинила Бородачеву в «диверсии», блокировке работы сайта этого мероприятия и введении в заблуждение участников форума.

По мнению представителей индустрии, решить, какой именно кинофорум станет флагманом делового общения с прокатными компаниями, сможет объединенная в России компания Disney и Sony Pictures (WDSSPR), которая вскоре еще и начнет отвечать за прокат фильмов 20th Century Fox. Однако представитель WDSSPR пока не стал комментировать, перейдет ли прокатчик на новую площадку или проведет презентацию на традицонном «Кинорынке».