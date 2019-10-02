Netflix купил сезон "Маши и Медведя", где в каждой серии поют национальные песни

Американская развлекательная компания Netflix купила права на показ четвертого сезона мультфильма «Маша и Медведь».

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании-правообладателя мультсериала Animaccord сообщает ТАСС. Отмечается, что в каждой серии нового сезона героиня будет исполнять песни на мотив известных национальных мелодий.

В Animaccord подчеркивают, что Netflix впервые показал «Машу и Медведя» в США еще в 2015 году. С тех пор дистрибуция мультсериала на платформе расширилась более чем на 100 стран.

«Мы уверены, что четвертый сезон, уникальный по своей идее и реализации, продолжит вызывать самые яркие и добрые эмоции как у детей, так и у родителей по всему миру», — приводит агентство слова гендиректора компании-правообладателя Владимира Горбули.