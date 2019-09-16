Покрас Лампас отредактировал “Супрематический крест” после критики верующих

Российский художник-каллиграф Покрас Лампас изменил эскиз «Супрематического креста», который собирался восстановить на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу фестиваля «Стенограффия».

Напомним, ранее «Супрематический крест» Лампаса был залит гудроном во время дорожных строительных работ. Художник намеревался в конце августа вернуться в город, чтобы вновь воспроизвести работу. Но против него выступили православные активисты, посчитавшие художественную фигуру слишком кощунственной.

В новом эскизе будут представлены три оторванных друг от друга прямоугольника. При этом длинная осевая фигура не будет пересекаться с переходом, чтобы рисунок меньше соотносился с религиозным символом.

В пресс-релизе уточняется, что эскиз одобрили «люди из разных сфер гражданского общества». Дата приезда художника в город пока уточняется.