У Театра Российской армии появилась своя "аллея звезд"

Sobesednik.ru оказался среди приглашенных на открытие первой звезды на Аллее звезд Театра Российской армии.

Театр Российской Армии в этом сезоне отмечает сразу две круглые даты — 90-й театральный сезон и 80-летие уникального здания театра в форме звезды. В честь этого в театре появилась своя аллея звезд.

Sobesednik.ru оказался среди приглашенных на открытие первой звезды — основателю театра и великому режиссеру Алексею Попову.

«Звездная аллея» заложена в холле театра. Именно здесь 1 сентября в честь открытия 90-го театрального сезона собрались журналисты, актеры и главный режиссер театра Борис Морозов, чтобы без особого пафоса и очень по-домашнему открыть первую звезду — основателю и режиссеру Алексею Попову.

// фото: Александра Авдеева

— У меня в кабинете висит фотография, на которой Алексей Дмитриевич Попов так бежит по сцене... Это такой прорыв! Такая гениальность! И думаешь: то ли он бежит показывать артисту что-то, то ли он бежит, показывая что-то артисту. Эта фотография очень символична: вся его жизнь — это бег к своему театру, к своему спектаклю, — рассказывает главный режиссер театра Борис Морозов.

Борис Морозов // фото: Александра Авдеева

О театре Алексей Попов мечтал с детства, когда в Саратове открылся театр «Общества народной трезвости». Будущий известный актер и режиссер неоднократно пытался попасть на сцену, но долго ему это не удавалось. Сначала он пошел учиться в Казанскую художественную школу, чтобы стать художником-декоратором, но на третьем году обучения вернулся домой ни с чем. Затем Попов поступил в Московский художественный театр. Всю зиму 1913 года он играл в массовках, а в преддверии гастролей театра получил письмо за подписью Владимира Немировича-Данченко, в котором говорилось, что его «артистическая индивидуальность не отвечает направлению Художественного театра».

Чтобы восстановиться, Попов написал письмо Станиславскому. Письмо сработало, и молодого актера вернули на службу в МХТ.

Спустя пару лет Попов попробовал себя и в качестве режиссера в «Мансуровской» студии Евгения Вахтангова. А еще через два года Алексей Дмитриевич сообщил Немировичу-Данченко, что увольняется из МХТ, где его «ничего не радует», и уехал в Кострому, где возглавил Костромской театр студийных постановок.

— Когда Попов увольнялся, у него состоялся совершенно конфликтный разговор со Станиславским, который уговаривал его: «Останься, не души нас!» Но он не мог. У него был путь к осознанному искусству. Есть фотография, на которой Станиславский подписал: «Милому, идейному мечтателю с любовью и надеждой на успех», — рассказал Борис Морозов.

Еще через три года Попов принял решение вернуться в Москву, где сначала работал в Театре им. Е. Вахтангова, а потом возглавлял Тетр Революции. В 1935 году Алексея Попова назначили художественным руководителем и главным режиссером Центрального театра Красной Армии. И здесь уже режиссер проработал 23 года — до ухода на пенсию.

// фото: Александра Авдеева

К концу этого театрального сезона на аллее должно появиться еще семь звезд в память о великих актерах театра. В частности, будут заложены звезды Владимира Зельдина, Людмилы Касаткиной, Любови Добржанской, Андрея Попова.