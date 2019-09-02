В России снимут кино о счастливой жизни на пенсии "Дедline"

Осенью в Москве пройдет кастинг на роли в фильме о счастливой жизни пенсионеров «Дедline», сообщает портал «Такие дела».

В проекте заняты компания «Первое кино» и модельное агентство для людей серебряного возраста Oldushka.

«Наш фильм о том, что жизнь не заканчивается на пенсии, напротив, старость — время проживать жизнь теми, кем мы стали — и наслаждаться ею. Главные герои получат контракт с модельным агентством Oldushka, а мы покажем, как их жизнь преображается день ото дня», — говорится на официальном сайте проекта. Там же можно оставить заявку на участие.

Режиссер полнометражной картины Евгения Григорьева считает, что тема старости в свете последних изменений в законодательстве России очень чувствительна для зрителя. В связи с этим было решено показать в кино реально действующее модельное агентство, которое меняет жизни людей пенсионного возраста.

Модельное агентство Oldushka три года назад основал Игорь Гавар, усилиями которого был создан тренд «третьего возраста». Резиденты агентства приняли участие в 150 рекламных и творческих проектах.