Росгвардию пиарить можно, котиков – нет?

Москвичку Татьяну Соколову оштрафовали на 15 тысяч рублей за крупное объявление, с которым она гуляла по Арбату и Никитскому бульвару. На одной стороне ее таблички-плаката было написано «Отдам котят в добрые руки», номер телефона и «Вся власть котикам в вашем доме», на другой — «Отдадим котят» и «Чтобы не был злым ОМОН, возьми котика, камон».

Эта очередная новость из царства абсурда пришла на фоне решения министерства культуры выделить госфинансирование для съемок фильма «Бравые парни» режиссера-дебютанта Ангелины Боровиковой. По некоторым данным, глава Росгвардии Виктор Золотов написал письмо с просьбой помочь правильной девушке сотворить правильное искусство.

Пропагандистская лента будет посвящена тому, как «обычные парни, оступившиеся в жизни, попав в окружение бойцов СОБРа, впитывают в себя главные ценности настоящего собровца, на деле понимая, что значит Отвага, Мужество, Честь».

В решении Минкульта, собственно, сомневаться и не приходилось: Владимир Мединский — отчаянный борец идеологического фронта. Но на фоне происходящего в Москве это решение выглядит еще более одиозным. В задачи СОБРа не входит разгон митингов, но этот отряд также находится в составе Росгвардии и может применяться в том числе в городских условиях.

Ангелина Боровикова, подав заявку на столь приятный для власти и неприятный для протестующих фильм, с одной стороны, гарантировала себе работу на первое время. С другой — неспокойное будущее. Если режиссер окажется человеком, не лишенным таланта, этот дебют, несомненно, аукнется ей в карьере. Впрочем, зачем делать карьеру в большом кино, если после такого дебюта можно с легкостью трудоустроиться куда-нибудь на НТВ или другой федеральный канал, чтобы создавать там востребованный пропагандистский продукт?

Режиссерам-документалистам, которых больше интересует судьба тех, кого сажают в автозаки за плакаты (в том числе о продаже котиков), приходится, несомненно, гораздо сложнее. Однако именно их материалы будут представлять собой в будущем историческую ценность. По итогам акций протеста 2019 года, бесспорно, ждем несколько достойных работ. Правда вот показывать их в России все сложнее: Минкульт, выдающий деньги на агитпроп, с таким же усердием перекрывает кислород независимым кинофестивалям. Каждый из них теперь должен получить высочайшее одобрение от ведомства, иначе может быть закрыт за показ фильмов без прокатного удостоверения.