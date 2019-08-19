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Елена Ямпольская вновь возглавит "Культуру" и займется ребрендингом издания

Культура и ТВ
13:33, 19 августа 2019

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила о возвращении на должность главного редактора газеты «Культура». Она покинула свой пост в 2016 году после избрания в Госдуму.

В интервью «Парламентской газете» Ямпольская рассказала, что и после 2016 года фактически была председателем редколлегии издания и вычитывала каждый текст перед публикацией, но не получала за свою работу деньги.

По закону депутатам Госдумы запрещено заниматься предпринимательством или другой оплачиваемой работой. Но под это ограничение не попадают преподавательская, научная и творческая деятельность. Поэтому вступление Ямпольской в должность редактора не противоречит законодательству.

Главный редактор напомнила, что в ноябре газета «Культура» отмечает юбилей — 90 лет. В связи с этим решено «перезагрузить» издание. Ребрендинг «Культуры» будет предполагать расширение круга тем и привлечение современных технологий для продвижения электронной версии издания.

Теги: Госдума

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