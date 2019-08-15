Закрытие Летних балетных сезонов

Фестиваль «Летние балетные сезоны» продолжается: на исторической сцене в самом сердце столицы — спектакли мирового балета в авторском исполнении разных театров.

«Дон Кихот» Л. Минкуса — единственный из старинных балетов, родившихся в Большом театре. В романе Сервантеса в основу сюжета положена история печального рыцаря Дон Кихота, странствующего по свету, чтобы совершать подвиги и благородные поступки. В балете же Театра «Арт-Да» Дон Кихот становится второстепенным персонажем, а сюжет сосредотачивается на любовной истории дочери трактирщика Китри и цирюльника Базиля. Темпераментный, яркий балет на музыку Людвига Минкуса наполнен пламенными испанскими танцами и мало похож на роман Сервантеса.

23 августа

По традиции закрывает сезоны балет «Лебединое озеро», в основу сюжета которого положена старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя проклятьем злого колдуна Ротбарта.

В этом году на закрытии свою версию знаменитого балета в классической постановке балетмейстеров Льва Иванова и Мариуса Петипа представит Национальный классический балет.

16–17, 27–28 августа