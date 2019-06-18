Сергей Шолохов: В "Быке" режиссер в каждом кадре понимает смысл происходящего

Лучшим фильмом кинофестиваля «Кинотавр» в этом году стала дебютная картина Бориса Акопова «Бык». Фильм рассказывает о лидере преступной группировки Антоне Быкове, а само действие происходит в 90-е.

Sobesednik.ru расспросил кинокритика, академика «Ники» и телеведущего Сергея Шолохова о том, почему Гран-при самого престижного фестиваля страны достался фильму, рассказывающему о давно, кажется, ушедшей эпохе, да еще и снятому режиссером-дебютантом:

— У этого фильма замечательный сценарий и очень удачный кастинг — главную роль играет замечательный актер [Юрий Борисов]. Он тоже неизвестный, но в нем есть содержание, то есть он не хлопочет лицом, у него немного выражений лица, но у него есть содержание лица. Он глубокая личность. Как достигнуто такое смысловое существование на экране, я не знаю, это режиссерская закулиса.

У этого фильма есть месседж, послание и смысл. Он очень точен по эмоциям, у него есть психологический монтаж и эмоциональная драматургия, в отличие от других фильмов, которые все стучатся в одну эмоцию что в начале, что в финале.

Сергей Шолохов // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

История, рассказанная в «Быке», очень интересна. Там нет никаких пустот. Мы не понимали, что чувствовать дальше, и в каждой новой сцене мы получали новую эмоцию. И в этом смысле фильм уникален.

— А то, что он о 90-х, сыграло какую-то роль? Может, это та тема, которая нас объединяет сегодня? Или наоборот?

— Если бы это были 70-е или 80-е годы, я бы с такой же нежностью отнесся к этому фильму, потому что он очень профессиональный, очень качественный. Там есть все послания и все атрибуты качества, и мне до лампы, какой это год — 90-е это, 70-е или 30-е. В этом фильме молодой режиссер из балетного училища сделал просто очень качественную историю.

— А может, Акопов просто гений? Как так получилось, что первый фильм так сразу выстрелил? Так же не бывает.

— Оказывается, бывает. Почему бы нет. Может, у него были какие-то хорошие консультанты. Но там везде есть абсолютный «тач» (англ. touch — прикосновение), то есть он чувствует, что надо делать. А тут никакие консультанты не помогут. Если в каждом кадре режиссер понимает смысл происходящего, то это означает, что у него есть какие-то режиссерские мозги.

Борис Акопов // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

— В соцсетях пишут, что в этом году на «Кинотавре» было какое-то невообразимое количество секса. Я имею в виду, конечно, фильмы конкурса.

— Я не заметил. Более того, секса мне было недостаточно. Программа фестиваля была какая-то абсолютно фригидная. Секса там вообще не было никакого — была какая-то его имитация в паре фильмов. Нет, эротики не было вообще. Никакой. А если это кто-то где-то пишет, то это фейк.