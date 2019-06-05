Елена Малышева ответила на обвинения участницы программы "Жить здорово"

Накануне в группе в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение Гульназ Зайнуллиной, сюжет с участием которой вышел в эфир программы «Жить здорово». «Когда созванивались, обещали оплатить лечение и трикотаж. Ездила с надеждой, что реально помогут, а оказалось иначе, — написала женщина. — Перед съемками обещали провести бесплатное обследование, которого не было. Перед эфиром предупредили, что нельзя говорить про стоимость лечения и компрессионного трикотажа а [на] мой вопрос "Для чего тогда я приехала?" ответили: "В качестве гостя, чтобы показать вашу ножку народу"».

По словам Зайнуллиной, во время эфира ей пообещали бесплатное лечение, а по окончании съемок «[врач] говорит: собери деньги, звони мне и приезжай, а еще не забудь купить эластичные бинты по заказу в Германии (они у меня есть в наличии) и компрессионный трикотаж по индивидуальным меркам изделие на стопу, чулок до голени и колготы». К этому сообщению автор присовокупила координаты счетов для сбора денежных средств «на трикотаж» и «на лечение».

Днем 5 июня ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева опубликовала в своем инстаграм-аккаунте пост об этой ситуации. Она подчеркивает, что пациентку прежде всего «связали с самым лучшим врачом России по лечению слоновости (или лимфостаза) с профессором Малининым. Он полностью помогал ей бесплатно и пригласил на бесплатную операцию. Но она отказалась от бесплатного лечения и решила собирать деньги на свои нужды».

«Подчеркиваю, что ни программа, ни профессор Малинин не имеют к этому никакого отношения. Мы полностью оплатили дорогу и проживание в Москве этой пациентки, все консультации для нее профессор проводил бесплатно. Возможно, что ей действительно нужны деньги на лечение в Германии. Это ее выбор. Но мы здесь точно ни при чем», — говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 5 Июн 2019 в 5:51 PDT

По словам телеведущей, редакторы программы «Жить здорово» связались с самой Гюльназ и «с[п]росили, почему она солгала»: «Она ответила, что попросит убрать эту информацию из печати».

Также Малышева напомнила, что профессор Малинин, который «является одним из лучших специалистов нашей страны по лечению» лимфостаза, помогал Зайнуллиной «бесплатно, точно так же, как бесплатно помогает всем жителям России, у которых есть полис обязательного медицинского страхования», и напомнила, что с профессором можно связаться и записаться на консультацию по номеру телефона Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева +7 (499) 236-75-80.

«Мы по-прежнему готовы помогать нашим пациентам и, конечно, Гюльназ Робертовне Зайнуллиной. Мы понимаем, что у неё серьезная болезнь», — заключила ведущая.