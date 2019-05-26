Московский театр «Школа современной пьесы» представляет премьеру «Высокая вода венецианцев» по одноименной повести Дины Рубиной. Постановка Дениса Азарова — это драматический музыкальный спектакль, в котором музыка Баха, Скарлатти, Листа, Мендельсона в исполнении пианистки Басинии Шульман становится обрамлением монологов героев Сати Спиваковой и Владимира Кошевого о скоротечности жизни и ценности каждого ее мига.

Главную героиню, столкнувшуюся со страшным диагнозом, окружают воспоминания, словно калейдоскоп, а мистическая двойственность зеркальных отражений и завораживающая красота венецианских пейзажей властно уносят в параллельный нашему мир, где прошлое созвучно настоящему.

По словам режиссера Дениса Азарова, это «спектакль-впечатление, спектакль-коллаж, спектакль-ощущение. О смерти и о том, как ведет себя человек в момент, когда понимает, что находится в последнем пункте своей жизни. О внутренних скелетах в шкафу, секретах и проблемах, которые будут мучить нас до тех пор, пока мы не проговорим их самим себе, не осознаем. Освободиться от них мы сможем только тогда, когда узнаем какую-то страшную весть, или окажемся в ситуации повышенного стресса».

«Школа современной пьесы», зал «Эрмитаж» (Москва, Неглинная улица, дом 29, строение 1), 27 мая и 11 июня