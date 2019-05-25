Российского режиссера Кантемира Балагова наградили призом за фильм «Дылда» в программе «Особый взгляд» фестиваля в Каннах.

Как передает «Коммерсант», Балагову присудили награду за лучшую режиссуру.

Отмечается, что российский режиссер сам представлял свой фильм на Каннском кинофестивале, однако во время вручения приза уже находился в Москве, поэтому награду за него получал продюсер фильма Александр Роднянский.

Картина «Дылда» Кантемира Балагова рассказывает о двух подругах, которые возвращаются после окончания Великой Отечественной войны в Ленинград, где пытаются найти новую мирную жизнь.

При этом «Дылда» — уже второй фильм режиссера, попавший на Каннский кинофестиваль. В 2017 году за фильм «Теснота» Балагов получил премию Международной федерации кинопрессы, а год назад он вошел в жюри «Особого взгляда».