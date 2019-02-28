Абрамович создал фонд "Кинопрайм" для финансирования производства фильмов

Российский бизнесмен Роман Абрамович выступил единственным учредителем фонда развития современного кино.

Как передает «Интерфакс», Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», единственным учредителем которого выступает Роман Абрамович, недавно был зарегистрирован по адресу, где расположен также принадлежащий предпринимателю бизнес-центр White Gardens.

При этом исполнительным директором фонда Абрамовича назначен 39-летний Антон Малышев, который до осени прошлого года занимал аналогичную должность в Фонде кино, однако ушел в отставку по распоряжению правительства.

Напомним, о планах Романа Абрамовича инвестировать в российское кино около 1 млрд рублей в год стало известно в минувшем ноябре.