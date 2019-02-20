Макаревич призвал смириться с идиотизмом большинства людей

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал идиотами 80% жителей Земли.

В интервью Lenta.ru Андрей Макаревич высказался против введения каких-либо запретов. Исключение он сделал для одного запрета – на то, чтобы «орать по телевизору».

«Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли – диоты. Надо это принять как данность», – заявил музыкант, добавив, что себя он причисляет к 20% адекватных людей.

В начале 2019 года Макаревич вошел в новый состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре. По его словам, на январском заседании совета обсуждались актуальные вопросы: ограничение свободы интернета, давление на рэперов и «позиционирование отечественного кино по отношению к Западу». Состав участников он назвал достойным. Кроме того, артист выразил надежду на то, что совет был создан «не для красоты».