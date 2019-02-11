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Михалков и Кончаловский занялись вендинговым бизнесом

Культура и ТВ

Режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский нашли партнеров для развития вендингового бизнеса.

«Коммерсантъ» пишет, что в январе Никита Михалков и Андрей Кончаловский стали совладельцами компании «Мобильные технологии торговли» (МТТ). 

Другими учредителями стали ООО «Акмеро ретейл» управляющего партнера гонконгской инвестиционной компании Acmero Capital Симана Поваренкин и ООО «Финансово-консалтинговая группа "Река"» Андрея Резника. 

Отмечается, что Acmero Capital владеет 40% группы компаний «Шоколадница», куда, в частности, входят сети «Кофе хауз» и «Ваби саби». 

Гендиректор МТТ Роман Резник рассказал, что компания установила в московских вузах и на стадионах около десяти вендинговых автоматов итальянского бренда Saeco с едой и напитками. Фирма планирует увеличить число автоматов до нескольких тысяч по всей стране.  

Гендиректор вендингового оператора «Мегас» Вадим Шиленко сказал, что один автомат Saeco стоит 300-350 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Получается, установка тысячи устройств обойдется МТТ в 350 млн рублей. Он назвал вендинг рентабельным бизнесом, доходность которого, однако, снижается из года в год. 

По данным Euromonitor International, в прошлом году оборот российского рынка вендинга вырос на 10,7% – до 37,2 млрд рублей.

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