Михалков и Кончаловский занялись вендинговым бизнесом

Режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский нашли партнеров для развития вендингового бизнеса.

«Коммерсантъ» пишет, что в январе Никита Михалков и Андрей Кончаловский стали совладельцами компании «Мобильные технологии торговли» (МТТ).

Другими учредителями стали ООО «Акмеро ретейл» управляющего партнера гонконгской инвестиционной компании Acmero Capital Симана Поваренкин и ООО «Финансово-консалтинговая группа "Река"» Андрея Резника.

Отмечается, что Acmero Capital владеет 40% группы компаний «Шоколадница», куда, в частности, входят сети «Кофе хауз» и «Ваби саби».

Гендиректор МТТ Роман Резник рассказал, что компания установила в московских вузах и на стадионах около десяти вендинговых автоматов итальянского бренда Saeco с едой и напитками. Фирма планирует увеличить число автоматов до нескольких тысяч по всей стране.

Гендиректор вендингового оператора «Мегас» Вадим Шиленко сказал, что один автомат Saeco стоит 300-350 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Получается, установка тысячи устройств обойдется МТТ в 350 млн рублей. Он назвал вендинг рентабельным бизнесом, доходность которого, однако, снижается из года в год.

По данным Euromonitor International, в прошлом году оборот российского рынка вендинга вырос на 10,7% – до 37,2 млрд рублей.