"Грэмми" за лучшую песню получил рэпер, спевший об Америке

В ночь на понедельник, 11 февраля, стали известны лауреаты музыкальной премии «Грэмми».
Лучшей песней 2018 года жюри «Грэмми» назвали рэп-композицию This is America исполнителя Childish Gambino (настоящее имя — Дональд Гловер). Приз за лучший альбом достался кантри-певице Кейси Масгрейвз за ее пластинку Golden Hour.
Дуа Липу признали лучшим новым артистом, а фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла посмертно наградили за лучшее вступление рок-группы.
Церемония награждения прошла 10 февраля в Лос-Анджелесе.