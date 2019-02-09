Ради второго сезона сериала "Фитнес" Софья Зайка сбросила 20 килограмм

На днях телеканал «Супер» приступил к съемкам второго сезона комедийного сериала «Фитнес».

Напомним, в первой части ситкома главная героиня — бывшая продавщица, пухленькая девушка Ася становится сотрудницей элитного спортклуба. Она не испытывает комплексов по поводу лишних килограммов и занимается подготовкой к предстоящей свадьбе, пока не узнаёт, что ее жениху совсем не нравятся ее пышные формы.

Режиссер сериала Антон Маслов («Отель Элеон») категорически запрещал актрисе худеть в процессе работы и ежедневно угощал ее мороженым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Зайка Софья 🐰 (@zaykasofya) 31 Дек 2018 в 4:38 PST

Режиссером второго сезона «Фитнеса», который появится на телеканале «Супер» уже в 2019 году, выступит Кирилл Васильев, известный по фильму «Ну здравствуй, Оксана Соколова».

На съемочной площадке вновь соберутся актеры Михаил Трухин, Роман Курцын, Татьяна Храмов, Дмитрий Чеботарев, Марианна Шульц, Борис Дергачев и другие. Но настоящей интригой станет появление Софьи Зайки (Аси), которая специально для этой роли избавилась от двадцати килограмм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Зайка Софья 🐰 (@zaykasofya) 8 Фев 2019 в 2:22 PST

«Передо мной стояла не самая простая задача: скинуть 20 килограмм за 2,5 месяца, — рассказала Софья 7days — Дело в том, что после завершения съемок «Фитнеса» я продолжала работу в других проектах, следовательно, худеть не могла: камера видит любые, даже минимальные отклонения в весе. Как только все проекты были закончены, я начала экстремально худеть и в первый же месяц сбросила восемь килограмм.

Я занималась спортом дважды в день, отказалась от молочных, глютено- и глюкозосодержащих продуктов, красного мяса, — рассказывает Софья. — Признаюсь, было тяжело, особенно, когда через месяц вес перестал уходить. Я похудела еще на два килограмма и все. Я злилась и переживала». В итоге за оставшийся месяц актриса сбросила еще 10 килограмм, и теперь партнеры у нее спрашивают: «Соня, а где же твои щеки?!»