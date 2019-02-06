Джим Керри сыграет "необычного" Воланда в мюзикле в театре Петербурга

Театр «ЛДМ. Новая сцена» покажет мюзикл по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» с Джимом Керри в роли Воланда.

Как передает Znak.com со ссылкой на официальную группу мюзикла в соцсети «Вконтакте», голливудский актер, комик и шоумен Джим Керри, который является большим поклонником русской классической литературы, намерен сыграть роль Воланда в новой постановке театра «ЛДМ. Новая сцена» в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что идеей сыграть в спектакле Керри загорелся после просмотра мюзикла инкогнито в январе этого года.

«Продюсерская компания Makers Lab готовит настоящую сенсацию. В скором времени зрители увидят Джима Керри в роли мессира. Актер был приглашен не только в качестве гостя. Он готовится к постановочному периоду в театре "ЛДМ. Новая сцена"», — говорится в сообщении группы мюзикла в соцсети.

При этом сам актер подчеркивает, что намерен показать публике «необычного» Воланда, тень которого будет играть афроамериканец.