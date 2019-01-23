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Денис Никифоров обеспечил звезд "Молодежки" деньгами

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«Желтая газета. Зажигай!» №02-2019

Денис Никифоров // фото: Андрей Струнин
Денис Никифоров // фото: Андрей Струнин

На СТС стартовал заключительный сезон «Молодежки». В этом году хоккейная команда «Медведи» сыграет последний матч. Какими оказались для актеров шесть лет, которые они посвятили этому проекту?

«Сын посмотрел все мои фильмы»

Актер Денис Никифоров, сыгравший в сериале незаменимого тренера «Медведей» Сергея Макеева, попал на пробы «Молодежки» по приглашению Федора Бондарчука. За время съемок актер впервые стал папой. В 2013 году у него родились двойняшки – сын Александр и дочь Вероника. 

– С рождения они видят папу в образе Сергея Петровича Макеева, – говорит Денис. – Я их беру на хоккей, дома у меня есть клюшки, шайбы. Они думали, что я спортсмен. А недавно у нас в семье произошло открытие. Дети меня попросили поставить им мультики и тут на иконках ю-туба увидели меня. Они спросили: «А что это такое?» Я ответил: «Это кино с папой». После этого случая показал 5-летнему сыну свой детский фильм «Уроки выживания», и Сашке он очень понравился. Потом он сам пересмотрел все фильмы с моим участием, кроме сериалов. 

Никифоров проявил отцовские качества и по отношению к младшим партнерам по сериалу. Теперь они вместе играют в спектакле.

– Этот спектакль шел в театре Табакова с 1989 года, – продолжает артист. – Но потом спектакль в «Табакерке» играть перестали. Когда мы снимали третий сезон «Молодежки», у меня возникла идея его снова поставить. Как раз ребята, которые играют со мной в сериале – Женя Кулик, Влад Канопка, Илья Коробко, Ваня Жвакин и другие, – выпустились из театральных институтов. И когда мы начали говорить об их распределении, оказалось, что только двое работали на тот момент в театре. Как-то на съемках в раздевалке я посмотрел на ребят и понял, что лучших кандидатов на роли в «Билокси блюз» не найдется! Одним словом, это было сделано для того, чтобы дать возможность ребятам в перерывах между съемками иметь какой-то приличный заработок.

Катя устала от взрывов и окопов

Екатерина Климова // пресс-служба телеканала СТС

Мама четырех детей, актриса Екатерина Климова присоединилась к актерскому составу сериала «Молодежка» в заключительном сезоне. 

– Когда мне сказали, что «Молодежка» – это современный и красивый проект, я с радостью согласилась в нем участвовать, потому что в последнее время у меня на съемочных площадках одни окопы, траншеи и взрывы, – говорит 40-летняя Климова. – Было лето, жара. Я думала, что в туфельках и пиджачке отработаю, а вечером побегу с подружкой в кафе. Оказалось, снимали в Ледовом дворце. Помню, как приехала на первую смену, а на площадке – холодильник! Спрашиваю: «И мы до вечера тут будем?» Мне ответили: «Да, снимаем здесь!» Я расстроилась, меня успокаивали: «Зато выглядеть будете хорошо, в холоде лучше сохранитесь!» 

«Из-за сериала появилась лысина!»

Актер Анатолий Кот в «Молодежке» сыграл роль директора Жилина, который постоянно поправляет челку. 

– У меня после съемок из-за этого даже лысина появилась, протер, – смеется 45-летний артист. – На самом деле этот жест нашелся на пробах. А вообще у меня с сериалом «Молодежка» связаны воспоминания о физической боли. Каждый раз, когда я ехал на съемки, знал, что меня там будет бить персонаж, которого играет Зайцев.

В реальной жизни артисты дружат.

– Наша дружба напоминает анекдот: «Мимо тещиного дома я без шуток не хожу», – говорит Владимир. – Сценаристам не нужно прописывать нам шутки, потому что мы их приносили сами.

Анатолий Кот // фото: пресс-служба телеканала СТС

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Денис Никифоров // фото: Андрей Струнин

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