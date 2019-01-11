"В тихом городке у моря": непростая жизнь простодушного человека

Как известно, жизнь любого человека можно уподобить реке — с тихим и бурным течением, отмелями, водоворотами, черными омутами тайн. Таков и жизненный путь Ивана Громова — главного героя новой книги Марии Метлицкой «В тихом городке у моря».

Судьбу Ивана автор прослеживает на протяжении нескольких десятилетий начиная примерно с конца 1950-х годов, попутно делая небольшие экскурсы в прошлое его семьи. На страницах романа перед читателем поочередно появляются дедушка и бабушка Громова, вырастившие Ивана, его родители, единокровная сестра, возлюбленные героя, приемная дочь Ася (Ассоль), образы которых, начиная с внешности, достаточно подробно выписаны Метлицкой, их нельзя назвать бесплотными и одномерными.

Характеры персонажей сочетают очень разные черты — как положительные, так и негативные. Любящий внука дедушка предстает неверным мужем; пьющая соседка — отзывчивой на чужое несчастье бессребреницей и заботливой, хотя и неумелой хозяйкой; избалованный жизнью одноклассник Громова Велижанский — верным и надежным другом.

Сам Иван человек в целом порядочный и доверчивый, вызывающий сочувствие и симпатию. Порой в его простодушии можно усмотреть нечто общее с князем Мышкиным. Именно из-за этого простодушия и доверчивости так катастрофичны были последствия его неудачного брака с пианисткой из Ленинграда Алёной: Громов лишился не только жены, но и возможности общаться с единственным и любимым сыном Ильёй.

Автор романа не раз находит возможность показать, что Громов в силу своего характера не был склонен воздавать злом за зло. Как пример — финал жизни матери Ивана, не любившей сына и отдавшей его на воспитание родителям мужа. Старая женщина в далеком северном городе умирает после инсульта на руках сына, попросив у него прощения в свои самые последние минуты. Этот поворот, правда, в известном смысле кажется предзаданным и не становится для читателя неожиданностью.

Очень достоверно показана Марией Метлицкой профессиональная составляющая жизни Ивана Громова. Он — художник, скульптор, из-за отсутствия заказов обреченный на безденежье и скудную, если не голодную, жизнь в то самое советское время, о котором в последние годы всё чаще стали вспоминать как о «золотом веке» страны. О настоящем свободном творчестве для таких рядовых художников, как Громов, и речи быть не могло: их вечные «кормильцы» — гипсовые Ильичи в провинциальных клубах, пионеры с горнами и девушки с веслом.

Но не всегда «погружение в прошлое» удается автору романа. Иной раз Метлицкая грешит неточностями и анахронизмами. Один из самых бросающихся в глаза — фото юнкера Алексея Кротова (возлюбленного бабушки Громова), будто бы сделанное в 1919 году в ателье Наппельбаума. Моисей Наппельбаум работал в обеих столицах, после революции часто снимал советских вождей, в том числе Ленина и Дзержинского, и вряд и юнкер Кротов мог тогда, в разгар Гражданской войны, появиться в Петрограде или Москве без риска для жизни, да еще в военной форме. Если бы автор указал 1916 или даже 1917 год, никаких вопросов у читателя не возникло бы.

Сильные сомнения вызывает и габардиновое пальто с норковым воротником, которым гордилась бабушка Ивана (до и после Великой Отечественной состоятельные дамы носили чернобурку), и растворимый кофе, посылаемый из Москвы подруге в Вязьму в 1960-е годы. Да и мода на парковую скульптуру («пионер с горном и девушка с веслом») прошла уже к годам 1970-м, если не раньше.

Но, возможно, это всё мелочи и не главное, как и не обладающий особой яркостью стиль автора. А главное — это неспешное, рассудительное повествование о вечных ценностях человеческого бытия — о любви, о дружбе и взаимовыручке, о порядочности и честности, о невоздаянии злом за зло.