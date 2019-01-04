Тайна убийства сорокалетней давности

В городке Бернтаун, на пустыре, в остове автомобиля живет Огненная Дева. Местные школьники любят ее фокусы с огнем, но боятся сколь-либо близко с ней подружиться; да и сама Некко, как на самом деле зовут девушку, нелюдима: она до сих пор тяжело переживает трагедию детства, которая и вынудила ее покинуть дом.

Однажды одна из визитерш, юная Тео, забывает на капоте «жилища» Некко свой рюкзак с деньгами и наркотиками, а той же ночью бойфренда самой Девы жестоко убивают. Та пускается в бега; Тео, подстегиваемая угрозами своего дилера, — за ней. Тогда-то и выясняется, что Некко известны сразу несколько тайн, касающихся смертей ее близких. А главное — она, сама того не зная, владеет чертежами секретного аппарата Томаса Эдисона...

Переплетение нескольких сюжетных линий разных семей разных лет и их драматическая развязка — в книге Дженнифер Макмахон «Огненная Дева».