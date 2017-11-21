Концерт Игоря Миркурбанова

21 ноября актёр, режиссёр и музыкант Игорь Миркурбанов даст концерт на сцене театра «Ленком».



Один из самых востребованных российских актеров выступит в сопровождении оркестра Red Square Band с программой «Под небом Кремля. Дао предков».



В «Ленкоме» прозвучат не только ранние песни исполнителя, которые уже полюбились публике и стали неотъемлемой частью песенной культуры России, но и новые произведения. Каждая композиция имеет авторское прочтение и оригинальную аранжировку.



Игорь Миркурбанов, будучи актёром и музыкантом в одном лице, сочетает в своих выступлениях безукоризненный вокал и так называемое актерское исполнение, то есть эмоциональность и сюжетное проживание каждой песни.