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Дочь Глузского: Я жду встречи с отцом...

Культура и ТВ
«Только звезды» №12-2017

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Фото: Наталья Логинова

21 ноября народному артисту СССР Михаилу Глузскому исполнилось бы 99 лет. Sobesednik.ru пообщался с дочерью артиста.

За его спиной около 150 киноработ, среди которых «Кавказская пленница», «Жизнь Клима Самгина», «ТАСС уполномочен заявить», «Последняя жертва». По случаю 99-летия актера мы пообщались с его дочерью Марией Федотовой-Глузской.

– В детстве папа занимался мной и братом Андреем больше, чем мама, – признается в интервью дочь легенды советского кино. – Постоянно что-то рассказывал, куда-то водил. Любил быт и был невероятно аккуратным. Прекрасно справлялся с уборкой, отменно готовил, особенно супы. Еще обожал чинить обувь, прибивать набойки. 

Но отцом он был строгим. Одного его взгляда было достаточно, чтобы понять, что нужно менять свое поведение. Замыкался в себе и уходил в комнату. Тогда надо было переждать некоторое время и потом извиниться.

При всей строгости Глузский не наказывал детей.

Михаил Глузский с дочерью
Михаил Глузский с дочерью // Фото: из семейного архива

– В четвертом классе получила двойку за диктант, – продолжает дочь актера. – Мы с семьей собирались пойти в кино. Я пришла из школы вся в слезах. Расплакалась и сказала папе: «Наверное, не пойду с вами в кино... Получила двойку». Тогда папа возмутился: «Что за глупости?! Исправишь потом оценку». Знаете, это было таким светом в окне, что меня поняли. 

Папа говорил: «Вы должны знать: вы – мой тыл». Самое важное, что родители нам с братом доверяли. Мы могли с ними поделиться своими переживаниями, были очень привязаны друг к другу. Утром и вечером созванивались. Причем не просто отчитаться, а чтобы почувствовать единение. Считаю, что семья должна быть именно такой: один за всех и все за одного.

Папе было крайне важно, чтобы каждый из нас вырос человеком, – рассказывает Федотова-Глузская. – С детства воспитывал в нас внимательность друг к другу, уважение к окружающим. 

Несмотря на то, что Мария и Андрей были детьми известного артиста, они никогда не считали себя особенными.

– Мне даже было как-то неудобно, когда папу попросили выступить в моей школе перед старшеклассниками. Козырять папиной фамилией, во-первых, было неприлично, а во-вторых, и невозможно. Сегодняшние звезды, которых так называют, легко себе это позволяют. Мы жили в одном подъезде с Санаевым, Гайдаем и Гребешковой, Румянцевой и другими великими актерами. И все они были обычными людьми: у них были скромные жилища, они ездили на метро.

Папа очень серьезно относился к своей профессии. Считал, что актер, приходя на площадку, должен быть готовым. Для него было недопустимо, если кто-то из артистов учит текст на съемочной площадке.

Я ужасно влюблялась в артистов, развешивала их фото у себя дома. Одним из моих кумиров был Андрей Миронов. В 12 лет решила, что стану актрисой, и сказала об этом папе. Он ответил: «Прекрасно. Только знай: во-первых, у актеров очень трудная жизнь. Во-вторых, артистом становится тот, кто больше ничем другим не может заниматься». Тогда  начала учить прозу, стихи. Не скажу, что папа был в восторге от моего чтения... Шли годы, я училась во французской школе, увлеклась языками. И уже в 15 лет решила, что свяжу свою жизнь с ними. Единственная, кто в нашей семье решил себя попробовать в актерской профессии, – это Лиза, дочка моего брата Андрея. Она поступила в Щукинское училище, но ушла, не закончив даже первое полугодие. Все остальные стали юристами.

Екатерина Павловна и Михаил Андреевич прожили в браке более 50 лет. Сам Глузский в одном из своих интервью вспоминал: «Мы познакомились, когда она была замужем, а я – закоренелым холостяком... Словом, отбил я ее у мужа».

– Сначала родители увиделись всего один раз. Потом отец уехал на съемки. Они договорились писать друг другу письма. Через год папа разорвал контракт, потому что понимал, что больше не может без мамы. Наверное, это можно назвать любовью с первого взгляда. Родители удивительно дополняли друг друга. У мамы был очень покладистый характер, папа был более замкнутым. Она понимала его и обходила острые углы. 

Актер совершал героические поступки не только в фильмах, но и в жизни.

– Однажды папа ехал в метро на эскалаторе. И вдруг женщина споткнулась и упала. Он успел ее поймать, причем ему было уже далеко за 70. Порвал себе полностью мышцу на ноге, делали операцию. Благодаря своему упорству уже через три месяца восстановился и даже не хромал.

13 мая 2001 года Глузский последний раз вышел на сцену. Его сын Андрей признался в одном из интервью, что 12 мая у отца поднялась температура: «Утром прихожу проведать, зная, что спектакль отменяется. Вдруг папа говорит: «Я, пожалуй, сыграю вечером». Начинаю отговаривать. А в ответ: «Нельзя разочаровывать зрителя!» Благодаря каким силам он играл – не знаю. После спектакля его увезли в больницу».

Затем последовали тяжелые операции, Михаилу Глузскому ампутировали ногу, после чего отказали легкие, его подключили к аппарату искусственного дыхания. В конце мая, казалось бы, пошел на поправку, но не выдержало сердце, и 15 июня 2001 года актер скончался.

– Все произошло очень неожиданно. Папа был внутри молодым, несмотря на солидный возраст. И я думала, что он будет всегда таким. Несмотря на то, что прошло уже 16 лет после его ухода, он мне часто снится. И я жду встречи с ним... 

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