Виктор Сухоруков: Я вообще жалею, что снимался в "Физруке"!

Культовый актер Виктор Сухоруков рассказал Sobesednik.ru о том, почему он недоволен своей ролью в сериале «Физрук».

Напоминаем, что артист стал одним из главных героев в новом сезоне «Физрука». И хотя многим телезрителям персонаж Виктора Ивановича полюбился, сам актер рассказал нашим корреспондентам, что жалеет о съемках.

– Все, что связано с этим сериалом, мне неинтересно, извините! – отрезал актер. – Я вообще жалею, что там снимался!

Ранее актер признавался, что шел на съемки с неохотой. В одном из интервью Сухоруков рассказывал, что его просто уговорили.

– Когда мне предложили роль в «Физруке», я четко понимал, что привык играть совершенно в других проектах, – говорил ранее 65-летний Виктор Сухоруков. – Да и российские сериалы последних лет меня не особо радовали. Но мне пообещали, что в этой работе будет новый подход. Ко всему прочему мой персонаж мне импонировал. А когда я дошел до места, где появляется персонаж Дмитрия Нагиева и говорит: «Здравствуй, папа!», я осознал, что там есть что играть.