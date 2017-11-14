Композитор и оператор "Нелюбви" получили премии Европейской киноакадемии

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», премьера которого состоялась в Каннах, выиграл две премии Европейской киноакадемии.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Оскаровский комитет принял решение выдвинуть фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» на соискание премии «Оскар».

Как сообщает The Hollywood Reporter, картина Звягинцева, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале, выиграла две премии Европейской киноакадемии. Уточняется, что лента победила в номинациях «Лучший оператор» и «Лучший композитор».

Кроме того, «Нелюбовь» также поборется за звание лучшего фильма по версии Европейской киноакадемии на церемонии награждения в Берлине 9 декабря.