Культура и ТВ
Источник: «Только звезды» №17-2017
11:06, 30 Августа 2017 Версия для печати

Элина Быстрицкая надеется оправиться от травмы глаза к сентябрю

Элина Быстрицкая
Элина Быстрицкая
Фото: Сергей Иванов

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая рассказала в интервью Sobesednik.ru об ухудшении зрения.

Казачка Аксинья из «Тихого Дона» недавно получила химический ожог глаз. 89-летнюю народную артистку экстренно госпитализировали в клинику. После выписки из больницы она дала первое интервью и рассказала нам, как получила ожог, какие прогнозы дают врачи и что ей помогает все эти годы выдерживать самые хлесткие удары судьбы.

В начале августа почитатели таланта Элины Авраамовны всерьез забеспокоились: актриса оказалась на больничной койке и никому не давала комментариев о своем состоянии здоровья. Для наших читателей она сделала исключение лишь после выписки из больницы.

– Сейчас уже со здоровьем все в порядке. Правда, раздражает, что очень много вопросов об этом, – сетует Быстрицкая. – Мне случайно попал йод в глаз. Пришел такой возраст, когда начались проблемы со зрением. Сейчас я вижу плохо, даже телевизор по этой причине перестала смотреть. Но думаю, что врачи вылечат меня и все будет в порядке.

– Нужна ли вам какая-то помощь? В плане лечения и реабилитации после ожога.

– Не нужно никого беспокоить, у меня все есть.

– Что вам помогает так стойко переносить все невзгоды?

– Во-первых, меня так воспитали родители – я не привыкла сдаваться. Во-вторых, Великая Отечественная война. Я в 13 лет ушла добровольцем на фронт, работала санитаркой во фронтовом госпитале. Наверное, воспитание и эти трудности закалили меня. Я уже много лет каждое утро делаю гимнастику, разрабатывая все мышцы по-очередно, начиная с пальцев. Физические упражнения очень помогают, а иначе на чем еще держаться?!

– Кто сегодня рядом с вами?

– Мои друзья, это не артисты, а люди, которые появились в моей жизни при разных обстоятельствах. Мне очень повезло в жизни с настоящими друзьями. Они порой целый день проводят со мной.

– Что сейчас радует, что огорчает?

– Не люблю разговаривать об этом – пустое! А то, что не пустое – о том не говорят. В сентябре у меня запланированы встречи со зрителями, так что надо заниматься своим здоровьем. Уверена, что смогу со всем справиться.

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