Станислав Говорухин: Поклонская еще немного пошумит да бросит

Sobesednik.ru расспросил Станислава Говорухина, который объявил о завершении карьеры режиссера, о дальнейших планах.

Встречаясь с общественностью в Удмуртии, режиссер и депутат сказал, что больше не будет снимать кино. Добаиви при этом, что фильм «Конец прекрасной эпохи» — это лучшее, что он снял когда-либо: «Я считаю, что лучше мне уже не сделать».

Sobesednik.ru решил спросить, чем теперь будет заниматься Станислав Сергеевич:

— Чем занимаюсь, тем и буду заниматься. Работать в Государственной думе, — ответил Станислав Говорухин.

— Может, лучше наоборот — бросить Госдуму и заняться картинами — если даже не кино, то живописью? Я была на вашей выставке, у вас отличные пейзажи и портреты.

— Живописью я перестал заниматься. А на кино у меня в любом случае нет времени. Да и просто пора уже завязывать.

— Вообще-то это мужественный поступок. Другие снимают свое кино до самого конца. Невзирая на.

— Ну... знаете, не надо преувеличивать. Так-то оно так, но с другой-то стороны, я серьезно к этому не отношусь. Я хозяин своего слова. Слово дал, слово взял. Такое тоже может быть. Поживем — увидим. Многое зависит от здоровья и вообще от множества разных причин. От настроения зависит. А пока что — черт его знает! — у меня сложное чувство от того, что происходит.

— От комитета Госдумы по культуре, в котором вы председательствуете, зависит что-то в деле разгребания этих двух куч: одна с «Матильдой», а вторая с арестом Серебренникова?

— Ну а что с «Матильдой»? Она уже выходит на экраны. Кстати, и в Думе числа 14-15 она будет показана. Я думаю, немножко еще Поклонская пошумит да бросит.

— А вы не пробовали на коллегу воздействовать? Урезонить как-то.

— Нет, не пробовал. Это бесполезно, только шуму еще больше будет.

— А с Серебренниковым что Госдума думает?

— Я в отпуске все это время был, сейчас приеду — посмотрим. Буду следить, конечно. Я, честно говоря, не видел ни одной его театральной постановки. Фильмы его я видел! По-моему, все. И они хорошие.

— В «Гоголь-центре» в сентябре выходит его новая постановка «Маленькие трагедии». Пойдете?

— Пойду обязательно.