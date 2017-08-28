Культура и ТВ
Источник: Комсомольская правда
16:06, 28 Августа 2017 Версия для печати

Говорухин объяснил свой уход из кино "неразберихой" в культуре

Глава комитета ГД по культуре Станислав Говорухин объяснил свой уход из режиссуры.

27 августа режиссёр Станислав Говорухин заявил на встрече с представителями общественности в Удмуртии, что он больше не планирует снимать фильмы.

28 августа в интервью «Комсомольской правде» Говорухин сказал, что ему стало трудно совмещать работу в Думе и съёмки кино. По словам режиссёра, он «зашивается» в Госдуме.

«Теперь на экранах такая неразбериха, что скоро найти мой фильм уже будет трудно. Время меняется, приходят совершенно новые поколения. Сейчас новый театр, новый кинематограф, новая литература. Всё это мне немножко чуждо, я не очень в этом петрю», — признался Станислав Говорухин.

Впрочем, в конце интервью Говорухин согласился не огорчать своих поклонников и допустил, что заявление о своём уходе из кинематографа он сделал сгоряча.

Напомним, народный артист РФ Говорухин снял такие фильмы, как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и многие другие. На его счету также несколько ролей в кино.

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