Культура и ТВ
Источник: «Зажигай!» №24-2017
11:05, 22 Июня 2017 Версия для печати

Почему Андрея Малахова гонят из интернета?

Малахов
Первым видео, которое разместил новоиспеченный блогер Андрей Малахов, стало откровенное интервью с Алексеем Паниным
Фото: Global Look Press

Андрею Малахову стало мало популярности на ТВ. Ведущий «Пусть говорят» открыл собственный канал в интернете.

Первым видео, которое разместил новоиспеченный блогер Малахов, стало откровенное интервью с Алексеем Паниным. В нем артист рассказывал о своей жизни после видеоскандалов. Следующей в блоге Малахова будет откровенничать Диана Шурыгина – изнасилованная девушка из Ульяновска. Диана стала настоящей звездой благодаря эфирам «Пусть говорят» с ее участием. Но, несмотря на телевизионную известность и обсуждаемых героев, похоже, зрители интернета не заинтересовались каналом Андрея Малахова. За неделю видео известного ведущего набрали намного больше негативных отзывов, чем позитивных. Сами блогеры окрестили интернет-старт Малахова «полнейшим провалом».

За неделю на канал Андрея Малахова подписались всего лишь около 13 тысяч зрителей. По меркам интернета это очень мало. Почему Андрея невзлюбили на просторах Сети, корреспонденты Sobesednik.ru решили узнать у основателя успешного интернет-канала «Дневник хача» Амирана Сардарова.

– Дело в том, что Малахов в интернете просто дублирует то, что он делает на телеэкране, – поясняет Амиран. – Аудитория интернета, как правило, молодые люди, и их не интересуют те темы, которые поднимаются в «Пусть говорят». Личность Малахова может быть интересна современному поколению, только если он полностью перестроится, придумает интересный интернет-продукт.

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