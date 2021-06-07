Когда лучше сажать редиску: советы Андрея Туманова

Редис выращивают круглый сезон. Но есть теории, что в одно время года он получается сочным и вкусным, в другое – сухим и невкусным. Правда ли это?

Отвечает известный садовод Андрей Туманов.

– Редиска – растение длинного дня. То есть, когда день у нас длинный – а это, как правило, бывает летом – она стремится уйти в стрелку.

А когда редиска уходит в стрелку, естественно, корнеплод у нее становится малосъедобным.

– Поэтому сажать лучше либо весной, либо осенью. Кроме того, есть позднеспелые сорта редиски, они меньше реагируют на длинный день. Есть и еще вариант: летом чем-то притенять грядки с редиской, уменьшая таким образом световой день. Как правило, это делают либо пленкой, либо какими-то колпаками.

А вот всевозможные «правила» посадки, рассчитанные по растущей или уменьшающейся Луне и тому подобным вещам, самой редиске абсолютно без разницы.

Андрей Туманов//фото: стоп-кадр с YouTube-канала Sobesednik.ru

Она будет сочная, вкусная, хрумкая, если вы ее хорошо поливаете. Пример тому – государство Израиль, где в пустыне Негев (в пустыне!) выращивают хрупкую замечательную редисочку, которая очень часто продается в московских магазинах.

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