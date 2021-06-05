"Шиповник – идеальная изгородь": Советует известный садовод Андрей Туманов

Об одной из лучших декоративных изгородей Sobesednik.ru рассказывает журналист и телеведущий, главный редактор газеты «Ваши 6 соток».

Оказывается, чтобы изгородь из шиповника выглядело идеально, нужно приложить не так уж много усилий.

– Шиповник у многих растет перед домом, как у вас, или на участках. Неимоверно разрастается. Как его обрезать? В какое время года это нужно делать? Какие ветки можно оставлять, а какие убирать?

– Идеально обрезать шиповник осенью, когда работ мало, а с шиповника слетели листья, и виден скелет куста. Но редко бывает, когда ты попадаешь в идеальное время.

Например, я с обрезкой своего шиповника уже запоздал. То есть, в принципе, сейчас его обрезать нельзя. Но это чисто в теории. Потому что шиповник – достаточно пластичное растение и даже при такой достаточно варварской обрезке, которую я ему собираюсь устроить сейчас, он прекрасно восстанавливается.

– Что именно вы делаете? Как обрезаете?

– Во-первых, удаляю крупные ветки – как правило, те, которые старше 5-6 лет. Их хорошо видно – они толстые, кора на них начинает отслаиваться. Старые ветки лучше удалять пилой, причем, чем ближе к земле, тем лучше. В крайнем случае, топориком, но пилой – аккуратнее.

Затем куст надо сформировать. В моем случае шиповник заменяет изгородь, то есть это лицо моего участка. Такая изгородь – идеальнейшая. Вы один раз посадили кусты, и забора уже не надо. Забор же просто намечает вашу границу участка, а охраняет — шиповник. И это, поверьте, самый лучший охранник. Но требующий ухода.

Да, он красиво цветет, дивно пахнет, но все-таки шиповник должен еще как-то и выглядеть обустроено: чтобы кусты не были лохматыми, не оставались на них старые сухие ягоды… И опять же, если это изгородь, надо позаботится о том, чтобы люди ходили и не кололись, машины проезжали и не были поцарапаны.

Между нами говоря, один пьяный как-то залетел в мою шиповничью изгородь. Но все же он пострадал, согласитесь, не из-за моей обрезки.

Короче, я беру кусторез и выравниваю ряд, чтобы ветки не торчали сбоку. Потом подрезаю сверху – ровно. Все это – помимо обрезки крупных старых ветвей.

– Кроме этого, вы как-то еще ухаживаете за шиповником?

– Пожалуй, больше никак. Я ни разу не подкармливал свой шиповник, за всю его жизнь ни разу не поливал. Единственное, что я сделал – досадил в ряд красных куст белого. По-моему, это красиво: представьте – вот красный, красный и вдруг кустик с белыми цветами.