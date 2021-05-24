Жителям Подмосковья напомнили об опасности ландышей и о наказании за их сбор

Комитет лесного хозяйства Московской области напомнил сообщил о периоде цветении ландыша и предупредил о том, что все части растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в его ягодах.

«Ландыш содержит сердечный гликозид (конваллятоксин), повышенная доза которого приводит к летальному исходу по причине сбоев в работе сердца», — заявили специалисты, добавив, что он опасен не только для человека, но и для домашних животных.

Также отмечается, что ландыш включён в Красную книгу Московской области и «требует бережного отношения с целью сохранения его в дикой природе». Поэтому граждане, срывающие и торгующие цветком, могут быть оштрафованы и привлечены к административной ответственности.

В комитете посоветовали быть осторожными и любоваться ландышами издалека. Период цветения растения длится всего двадцать-двадцать пять дней.