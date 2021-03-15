3 секрета правильной рассады: замачивать, укрывать, досвечивать

Многие уже начали замачивать семена и готовить место рассаде на подоконниках. Пришло время? Или еще подождать? Известный садовод Андрей Туманов делится опытом.

– Замачивать семена никогда не поздно, потому что, замачивая семена, мы проверяем их всхожесть. Хорошо бы знать всхожесть – хотя бы для того, чтобы ориентироваться, – отмечает Туманов.

– Рассаду каких именно овощей лучше начинать готовить уже сейчас?

– Придерживайтесь одной простой истины: позднеспелые сорта мы сеем раньше, потому что у них более длинный период «забега» – период выращивания рассады. По некоторым культурам этот период может доходить до 3 месяцев.

А раннеспелые, с коротким вегетационным периодом, сажаются, как правило, поздно.

Другими словами, если позднеспелые можно уже начинать сеять в конце февраля, то раннеспелые мы сеем в апреле, иногда даже в конце апреля.

– Мы сейчас говорим в основном про помидоры и перцы?

– Да. Помидоры, перцы, баклажаны.

Огурцы немножко в стороночке стоят. Хотя, знаете, у меня-то огурцы уже растут. Но это не те огурцы, которые будут высажены на даче.

– Видимо, те, что будете на окне выращивать?

– Да, это оконная культура. И в апреле я буду уже кушать огурчики.

– А капуста? Если рассаду не покупать, а свою вырастить, ее когда сеять?

– Еще одно правило для любой рассады – нужно отталкиваться от срока, когда мы хотим высадить нашу рассаду в грунт.

Например, перец и томаты я высаживаю в теплицу примерно 5 мая. И не просто в теплицу, а я там дополнительно еще укрываю, потому что заморозки вполне могут быть весь май. То есть, у меня есть дата, от которой я считаю.

Если же это капуста, то она растение холодостойкое, заморозков не боится. И, в принципе, если вы высадите рассаду, как только там сошел снег, но при этом еще могут быть заморозки, то ничего страшного. Закрыли ее на грядках газетным кулечком, и она их перенесет.

Что касается того, когда сеять рассаду капусты… Обычно она всходит и растет быстро. Как правило, я капусту сею в апреле – где-то в середине, может быть, даже в начале месяца.

Самое главное, рассаду капусты надо досвечивать (впрочем, как и все остальное), то есть удлинять световой день . Если ее не досвечивать, она вырастет с длинной ножкой и будет падать. Сейчас день короткий, естественно, растения получают мало света и они вытягиваются. А температура в комнате выше, чем требуемая.

Идеальная температура для выращивания рассады – 15-16 градусов. А у некоторых 25 градусов сейчас в домах. Естественно, это жарко. Света мало – рассада тянется. В общем, если вы не досвечиваете, вы получите очень некачественную рассаду.

– Как вы досвечиваете?

– Обычными лампочками. Беру светодиодную лампу (равную, если мерить лампами накаливания 100 ваттам). Примерно на 1 кв м площади должно быть такое освещение. У меня есть старые, еще советские часы, которые я устанавливаю на определенное время, и они автоматически включают свет, даже когда меня нет. Включаю, когда начинает темнеть, и часов до 2 ночи горит. С увеличением светового дня я регулирую момент включения. К сожалению, без подсветки вы хорошую рассаду не вырастите.