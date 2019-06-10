"Надо дожидаться скорую": врач-токсиколог – об отравлениях бытовой химией

Одной из печальных новостей в мире шоу-бизнеса стало на минувшей неделе отравление продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Он попал в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского после того, как случайно выпил средство для прочистки труб.

Семья Алибасова объяснила, почему Бари Каримович хлебнул из бутылки: она якобы похожа на питьевой йогурт, дополнительного фиксатора на горлышке нет, а у продюсера проблемы со вкусом и обонянием. Сейчас Алибасов остается в больнице, и ему предстоит долгое лечение.

Врач-токсиколог Владимир Шилов говорит, что обычно люди держат бытовую химию на кухне в емкостях из-под минеральной воды, лимонада, кефира и другой пищевой продукции и выпивают токсическую жидкость по ошибке.

— Хватают такую емкость спросонья или в темноте — и выпивают, — говорит токсиколог. — Или едут в машине, протягивают руку за бутылкой с водой, берут не ту, делают глоток, понимают, что перепутали, но уже поздно.

Врач советует хранить бытовую химию в таре от производителя в специально отведенных для этого местах, скажем на полке в ванной, но совершенно точно не на кухне рядом с продуктами и не в бутылочках от колы и прочих напитков. Если перелили вещество в другую тару, то ее нужно промаркировать.

Если вдруг же вдруг произошло ЧП, врач советует как можно быстрее вызвать «скорую» и не пытаться самостоятельно вывести токсическую жидкость:

— Воды можно выпить, но немного — иначе есть риск вызвать рвоту и повторный ожог пищевода, — объясняет он. — Надо дождаться «скорую», медики промоют желудок через зонд, а дальше будут лечить по стандартам лечения при отравлении коррозионными жидкостями.

Ожог пищевода, желудка и верхних дыхательных путей — это еще не худшее, что может произойти когда в организм попадает бытовая химия: возможные последствия — перфорация стенок слизистой и внутреннее кровотечение. Веские аргументы, чтобы навести в квартире порядок.