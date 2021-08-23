Президент России Владимир Путин продолжает свое турне по Дальневосточному федеральном округу (ДФО). Во время визита на Восточный экономический форум глава государства поддержал ряд идей по развитию региона, среди которых отрицательный акциз на топливо для местных перевозчиков и локальное повышение туристического кэшбека.

С идей ввести возврат части средств, потраченных компаниями на авиационное топливо, выступил председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко, передает ТАСС. Потенциально эта мера может привести и к снижению стоимости перелетов для конечного потребителя. Президент в ответ заявил, что на такое денег жалеть не стоит: «Я понимаю, что это денежки, но, тем не менее. Если мы хотим здесь поддержать перевозки, то это существенная мера».

Также глава государства призвал поддержать туристическую отрасль на Дальнем Востоке. В частности, он предложил увеличить туристический кэшбек при поездках в регион почти вдвое — с 20 до 40 тысяч рублей, пишет «Интерфакс». Он объяснил это тем, что туры в ДФО куда дороже, чем в другие направления.

Свою поездку по Дальнему Востоку Владимир Путин начал 1 сентября, когда посетил одну из специальных школ, где, в частности, оконфузился с вопросом о подписке на YouTube-канал школьника. Президент четыре раза переспросил, что именно он должен «подписать», а также перепутал две войны, на что обратил внимание другой школьник. Кстати, чтобы Путин без происшествий доехал до школы, местные власти за два дня переложили 10 километров трассы и убрали весь мусор вдоль дороги.