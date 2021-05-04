Какой курс рубля нас ждет после праздников: прогнозы эксперта

Экономист Сергей Хестанов рассказал, как повлияют на национальную валюту суды по «Северному потоку-2» и резолюция Европарламента по отключению России от системы SWIFT.

– «Северный поток-2» теперь пытаются остановить с помощью судебных исков, в том числе от экологов. Как это может сказаться на курсе рубля после того, как мы все выйдем с майских каникул?

– Это все, по большей части, политические игры. На экономику это не повлияет по той простой причине, что реализация российского газа через «Северный поток-2» мало отразится на общих объемах нашего газа, который мы продаем в Европу. Поэтому существенного значения это не имеет.

– Как скажется на рубле резолюция Европарламента об отключении России от SWIFT, принятая накануне праздников?

– Во-первых, читаем до конца: отключение в случае нападения на Украину. Я думаю, при нашей жизни такого нападения не будет. Это крайне маловероятное событие. Но даже если пофантазировать и представить, что SWIFT в России отключат, катастрофы не будет: для платежей внутри России с 2015 года запущен аналог SWIFT, который даже совместим с ним, называется «система передачи финансовых сообщений» – СПФС ЦБ РФ. Она добровольно-принудительно установлена у всех банков, через нее уже идет 10-20 процентов платежек. Трудности возникнут при платежах за границу и из-за границы, но для этого в систему СПФС приняты один немецкий и один швейцарский банк, которые будут играть роль посредников. Кроме того, у нас есть Росзагранбанки – преемники Совзагранбанков, которые находятся за рубежом, их также можно использовать как посредников, как это уже было при СССР.

– Исходядя из этого, какой курс рубля можно ожидать после праздников?

– Если с нефтью ничего особенного не случится, никаких всплесков курса не будет. Рубль не очень далек от своих равновесных значений. Он даже немного недооценен, так как было много информационного негатива, который и продавливал котировки вниз.

– Сейчас имеет смысл покупка валюты для сбережений?

– Валюту имеет смысл покупать в тех пределах, в каких вы собираетесь ее долго хранить. В России с советских времен не меняется простая закономерность: на длинном горизонте рубль всегда ослабевает. У рубля был единственный период укрепления – это 2000-2008 годы. Поэтому то, что откладывается надолго – год-два-три, – имеет смысл хранить в валюте. А если на короткий срок, меньше года, менять туда-сюда абсолютно бессмысленно – больше потратите на спреды – разницу между покупкой и продажей.