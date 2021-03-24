"Дефолт в России практически произошел": Делягин прокомментировал слова Зюганова о росте цен

«Дефолт» – это страшное слово знакомо огромному числу россиян, заставших в сознательном возрасте мрачный 1998 год. И об этом, едва ли не врожденном страхе перед «дефолтом» и «как в девяностых» хорошо знают многие российские политики, а потому время от времени позволяют себе эксплуатировать сей простой и незамысловатый экономический термин, жонглируя им перед носами своих избирателей. Причины, как всегда, банальны – внимание и лояльность электората, попадание в повестку, игра на тревожных чувствах граждан, тем более что в период санкционного и коронавирусного кризиса они заметно обострились.

Нечто подобное не так давно провернул лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступивший с заявлением о том, что в России возможен дефолт. Впрочем, само слово парламентарий не использовал, но намек на него в его высказываниях не просто присутствует, он очевиден хотя бы по временным ссылкам. По словам главного коммуниста страны, «в воздухе в последнее время буквально витают такие же тревожные ожидания, как и в 1998 году». Геннадий Андреевич при этом добавил, что каждый день наблюдает за сообщениями о продуктовой инфляции, росте цен на бензин, подорожании одежды и обуви. И все это вызывает у него самого весьма тревожные чувства.

«Появляется ощущение, что это лишь начало лавинообразного обрушения экономики России», – отметил политик, подчеркнув, что уже в ближайшие полгода можно ожидать обвала курса рубля. При этом Зюганов оставил и «пространство для маневра», отметив, что избежать проблем можно путем реализации экономических предложений, которые выдвигает КПРФ.

Впрочем, для представителей системной оппозиции делать такие заявления, мягко говоря, – добрая традиция, на этом, по большому счету, многим из них и удается удерживать электорат в зоне действия своей политической гравитации. Однако в этот раз с заявлениями Зюганова частично соглашаются даже экономисты. К примеру, глава Института проблем глобализации, экономист, публицист и радиоведущий Михаил Делягин также не исключает возможность дефолта в стране. По его словам, «дефолт по примеру того, который случился в России в 1998 году возможен в том случае, если из казны украдут еще 500 миллиардов долларов».

Более того, Делягин подчеркивает, что дефолт с точки зрения отказа российского государства от своих обязательств в России уже произошел.

«Зюганов точно ощущает, что люди перестали терпеть беспредел со стороны властей, но, как настоящий коммунист, не может выразить это словами. Дефолт является отказом от своих обязательств. И отказа от обязательств перед иностранными спекулянтами в России не будет, потому что наше государство, если судить по его политике, служит как раз им, а не своему народу. А вот отказ от экономических и социальных обязательств перед населением произошел у нас уже давно.

Странно лишь то, что Зюганов об этом не знает. Государство последовательно отказывается от всех своих обязательств перед населением: повышает пенсионный возраст, ликвидирует бесплатную медицину и прочее. То есть дефолт у нас уже произошел. А вот то, что люди больше не намерены это терпеть – это называется иначе», – отметил эксперт.