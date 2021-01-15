FT: Компании Трампа грозят судебные иски, а подрядчики рвут отношения с ней

Компания действующего президента Дональда Трампа Trump Organization, которая в основном занимается недвижимостью, терпит финансовые сложности в связи со скандалами вокруг штурма Капитолия. Как пишет Financial Times, работать с ней отказалась фирма Cushman & Wakefield, которая была их подрядчиком в течение десятилетий. Газета пишет, что имидж бренда недвижимости Трампа обеспечивался за счет ауры богатства и успеха, но из-за ассоциации с Трампом эффект в глазах арендаторов изменился.

Ещё до того как Трамп собрал в Вашингтоне митинг, который в итоге привел к атаке на здание Конгресса США, у Trump Organization уже были сложности с поиском съемщиков и с внутреннего рынка они обратились к иностранным арендаторам. Теперь же многие арендаторы, столкнувшиеся с тем, что никто не хочет приобретать их недвижимость в субаренду из-за репутации Трампа, могут подать в суд, считает FT: «Стоит ждать судебных процессов», — приводит она слова одного из брокеров.

Также отмечается, что контракт с компанией Трампа разорвала мэрия Нью-Йорка, Профессиональная ассоциация гольфистов перенесла чемпионат 2022 года из клуба в Бедминстере, которым владеет Трамп, а тренер команды New England Patriots Билл Беличек отказался принимать от главы государства медаль Свободы, сославшись на уважение к «свободе и демократии».

Ранее Sobesednik.ru писал, что иметь дело с Трампом уже отказались Deutsche Bank и Signature Bank, а ряд крупных компаний отказались от пожертвований Республиканцам и Демократам. Платежная система Visa временно запретила любые политические пожертвования.

В отношении Трампа начата уже вторая за четырёхлетнее президентство процедура импичмента. После того как за это проголосовала Палата представителей, вопрос будет рассмотрен в Сенате, однако уже после инаугурации Джо Байдена. В результате Трампа могут лишить возможности вновь баллотироваться на пост президента.