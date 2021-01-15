Прокуратура округа вызвала на допрос сына Трампа из-за хищений на инаугурации

Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США вызван на допрос по делу о коррупции, связанном с инаугурацией его отца. Об этом сообщает CNN. Ранее следователи уже в течение пяти часов допрашивали по этому делу дочь главы государства Иванку Трамп.

Генеральная прокуратура округа Колумбия ещё год назад подала на Трампа в суд из-за того, что, по их мнению, не менее миллиона долларов из инаугурационного комитета были потрачены незаконно. Кроме того, прокуроры считают, что аренда комитетом помещения в гостинице Loews Madison, принадлежащей Трампу, была проведена по завышенной цене. Бронирование номеров обошлось тогда в 50 тысяч долларов, причем занимался этим помощник Трампа-младшего.

«Это бронирование было организовано личным помощником Дональда Трампа-младшего. Контракт был подписан от имени Trump Organization близким другом Дональда Трампа-младшего по имени Джентри Бич», — говорится в исковом заявлении Генпрокуратуры округа.