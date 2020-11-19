Илон Маск вытеснил Цукерберга из топ-3 миллиардеров по версии Bloomberg

Глава компании Tesla Илон Маск обогнал создателя Facebook Марка Цукерберга в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

Основатель SpaceX поднялся на третью строчку с $120 млрд. Состояние Цукерберга, который теперь занимает четвертое место в рейтинге, оценивается в $103 млрд.

Возглавляет список глава Amazon Джефф Безос ($183 млрд), за ним следует основатель Microsoft Билл Гейтс ($128 млрд).

Глава «Норникеля» Владимир Потанин попал на 45-е место с $27,1 млрд, председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон – на 53-е ($23,7 млрд). Основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин находится на 63-й строчке рейтинга ($22,2 млрд), президент совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов – на 76-й ($20,1 млрд); основатель USM Holdings («Металлоинвест») Алишер Усманов – на 83-й ($19,1 млрд).