Forbes: Наибольшим богатством в России обладает семья сенатора Совета Федерации

В рейтинге Forbes Real-Time первое место заняла семья сенатора Совета Федерации Сулеймана Керимова. Стоимость его активов составила 24,7 миллиарда долларов.

Таким образом он обогнал в рейтинге Владимира Потанина, владеющего компанией «Норникель», которая ранее стала виновницей экологической катастрофы в связи с утечкой топлива из резервуара в Норильске. На третьем месте сейчас находится председатель совета директоров НЛМК (металлургическая промышленность) Владимир Лисин.

Как поясняет издание, основной причиной роста капитала Керимовых стало резкое увеличение цен на золото: главным активом семейства является 76,84% крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс», которая по документам принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову, четыре года назад окончившему институт. Причем стоимость пакета (25,6 миллиардов долларов) превышает состояние Керимовых, так как по других активам у них есть долги.